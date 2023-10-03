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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 929 ألفا و428 عقد زواج خلال 2022 

صدى البلد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد عقود الزواج بلغ 929 ألفًا و428 عقدًا عام 2022 مقابل 880 ألفًا و41 عقدًا عام 2021 بزيادة 5.6%.

وأضاف الجهاز في بيان له اليوم :" بلغت حالات الطلاق 269 ألفًا و834 حالة عام 2022 مقابل 254 ألفًأ و777 حالة عام 2021 بزيادة 5.9%".

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%5.9؜ ارتفاعا في حالات الطلاق و5.6% في عقود الزواج عام 2022


وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عقود الزواج في الحضر بلغت 384 ألفًا و468 عقدًا عام 2022 مقابل 359 ألفًا و806 عقود عام 2021 بزيادة 6.9%.

وبلغت عقود الزواج في الريف 544 ألفًا و960 عقدا عام 2022 مقابل 520 ألفًا و235 عقدا عام 2021 بزيادة 4.8%.

 

 و بالنسبة للأزواج، فقد تم تسجيل أعلى نسبة زواج بالفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود 374 ألفًا و631 عقدًا، وكانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (70 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 4927 عقدًا، وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.7 سنة عام 2022. 

الزواج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عقود الزواج

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