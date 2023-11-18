أمين عام مجلس النرويج للاجئين: ندعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

وجه جان ايجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، في بداية كلمته خلال مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان المنعقد بالقاهرة، اليوم السبت، الشكر إلى النرويج والمملكة المتحدة لدعم انعقاد هذل المؤتمر.

وقال ايجلاند انه بعد مرور ٢٠٠ يوم من العنف والظلم بالسودان ظهر مدى الضرر الذي لحق بالمدنيين بسبب القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولفت ايجلاند إلى أنه تم استخدام العنف ضد المدنيين مما أدي إلى نزوح ما يقرب من ٦ ملايين مواطن سوداني نتيجة تدمير منازلهم واراضيهم.



وأعرب ايجلاند عن أمله أن يتوصل هذا المؤتمر الي نتائج فعلية في حل الصراع السوداني، مضيفا: يجب علينا الايمان بتأمين حياة المدنيين في السودان وبناء المجتمع من جديد.

ولفت ايجلاند إلى وجوب دعم المجتمع الدولى للمجتمعات المدنية وبناءها كما يجب أن يكون.

وشدد ايجلاند على ان المجتمع الدولي يجب ان يتكاتف من اجل وقف اطلاق النار ودعم الانسانية ووقف العنف عبى المدنيين وجلب السلام في السودان.

وقال انه يأمل في حماية السكان المدنيين والمستشفيات والمدارس وجميع المناطق التي لا يوجد حماية لها، مشيرا إلى أن هناك حاجة ضرورية وهاجلى لمساعدة ودعم الملايين في جميع أنحاء السودان.

وأوضح انهم يحتاجون للعمل على الاوضاع الانسانية والمساعدة للمدنيين في السودان؛ فضلاً عن العمل السياسي والعسكري لوقف العداء و جلب السلام للمجتمع السوداني وحل القضايا الانسانية.



وختم كلمته، قائلا : "يجب علينا حماية السودان وأن يجلب السلام الامل لها وسيحدث هذا إذا عملنا معاً وساعدنا في حل القضايا الإنسانية".