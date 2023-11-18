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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة يعلن انطلاق دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز للمراكز التكنولوجية.. غدا

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

تنطلق غدا الاحد، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط وفريق مدرب من الـ TOT، ويستفيد منها 28 من مديري المراكز التكنولوجية.

 ويركز المحتوى التدريبي للدورة على التعريف بنموذج التميز في الخدمات الحكومية بجميع محاوره وهي محور الربط الاستراتيجي والقيادة، ومحور التركيز علي المتعاملين،  ومحور الخدمات وقنوات تقديمها، ومحور تجربة المتعامل، ومحور كفاءة الخدمة والابتكار، ومحور تمكين الموارد البشرية والتكنولوجيا المتكاملة، وتختتم الدورة بعرض نماذج حصلت علي جائزة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية .

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن دورة الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام وتحسين الصورة الذهنية للمحليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي أحد ثمار التعاون مع الوكالة الألمانية GIZ، ويتم تنفيذها تحت إشراف وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات الإلكترونية.

 وتتضمن الدورة عرض نماذج دولية وعربية جيدة في استغلال منصات التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي، وتنمية مهارات كتابة البيانات للمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا وتقييم أثرها، وكيفية الكتابة في أوقات الأزمات، والتعريف بكيفية الرد علي المواطنين علي السوشيال ميديا بشكل محترف، بالإضافة الي تنمية مهارات التفكير والسلوك الواعي إعلاميًا للمواطنين نحو الخدمات الحكومية، وكيفية إعداد خطة تسويقية إعلامية لتشكيل اتجاهات المواطنين نحو الخدمات الحكومية.

ولفت وزير التنمية المحلية إلي ان دورة تحسين خدمات المراكز التكنولوجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية  VNG ، مشيرًا الي أهمية المراكز التكنولوجية في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، ويستفيد منها 30 متدربا من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة.

وتابع " آمنة " أن دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية جاءت تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة، وربطها معًا وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن المراكز التكنولوجية، وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

التميز الحكومى للمراكز التكنولوجية TOT مركز التنمية المحلية للتدريب التنمية المحلية

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