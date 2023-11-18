باخرة سعودية تتجه إلى غزة بمساعدات توازي 25 طائرة جوية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت أن الباخرة التي ستتجه إلى قطاع غزة، ضمن الجسر البحري السعودي لإنقاذ غزة، ستكون بحمولة تساوي 25 طائرة جوية.

وأكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، أن الباخرة محملة بمساعدات تجاوز 1050 طنا؛ أي ما يعادل 25 طائرة جوية، بحسب ما أوردته صحيفة "سبق" السعودية.

وتنطلق الباخرة السعودية من ميناء جدة، صوب قطاع غزة محملة بأكثر من ألف طن من المساعدات.

وأرسلت السعودية الطائرة الـ11 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي غادرتمطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت متجهة إلى مطار العريش في محافظة شمال سيناء.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات متنوعة شملت مواد غذائية، وإيوائية، وطبية، تزن 35 طنا، و يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبدأت السعودية في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، في التاسع من نوفمبر الجاري، وأرسلت الرياض أمس الخميس الطائرة التاسعة التي تضم 3 سيارات إسعاف.