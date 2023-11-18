دولة إرهابية.. أردوغان يوجه انتقادات حادة للكيان الصهيوني

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن إسرائيل دولة إرهابية ويجب أن نقف ضد الظالمين.

وأكد أردوغان، أنه من الضروري أن تفرج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين حتى يمكن لحماس الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها.

وأضاف الرئيس التركي: سنلاحق المسؤولين عن الإرهاب الذي ترتكبه إسرائيل في غزة ومناطق فلسطينية أخرى.

وقد ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني اليوم مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمخيم جباليا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت تقديرات ان 200 شهيد سقطوا في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة. وارتكب الاحتلال مجزرة أخرى بمدرسة تل الزعتر شمال قطاع غزة بالتزامن مع مجزرة مدرسة الفاخورة.