وصول مسيرة أسر الأسرى الصهاينة إلى القدس قبل التجمع عند مكتب نتنياهو

يتظاهر الآلاف من الإسرائيليين، اليوم من أجل إطلاق سراح الأسرى من ذويهم لدى فصائل المقاومة الفلسطينية ، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وذكرت الصحف، أن المظاهرات المطالبة بالإفراج عن الأسرى تجوب القدس المحتلة، قبل أن تتجمع عند مقر حكومة الاحتلال الذي يدير منه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حربه الوحشية.

ويطالب المتظاهرون بالوصول لصفقة لتحرير الأسرى ، وهو الأمر الذي لا تمانعه حركة حماس مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وهو الأمر الذي تقابله حكومة الاحتلال بالرفض التام ذاكرة أن لا وقف للنار إلا بإطلاق الأسرى دون شروط.