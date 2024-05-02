الخزانة الكينية تخفض دعم الوقود بمقدار النصف اعتبارا من يوليو

خفضت وزارة الخزانة الوطنية الكينية، مخصصات دعم أسعار الوقود بمقدار النصف في السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل.

وخصصت الخزانة الكينية، في تقديرات الميزانية، 27 مليار شلن كيني (200.7 مليون دولار) لإدارة البترول لتوفير الدعم وهذا أقل من نصف مبلغ 54.18 مليار شلن كيني (402.8 مليون دولار) المخصص في الميزانية لتثبيت أسعار الوقود هذا العام المنتهي في يونيو، بحسب ما أوردته صحيفة إيست أفريكان الكينية.

ويشتمل هذا المخصص على 25.2 مليار شلن كيني (187.4 مليون دولار) للمستحقات لشركات النفط مقابل متأخرات الدعم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مخصص دعم الوقود في العام المالي الجديد سيتم استخدامه لتحقيق استقرار الأسعار أو تسوية الديون المستحقة لشركات النفط.

وفي هذه السنة المالية، تكلفت الحكومة الكينية 27.84 مليار شلن كيني في الأشهر الستة حتى ديسمبر 2023 لتثبيت الأسعار وتسوية الديون.

وساعد الدعم على حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، والتي تجاوزت 200 شلن كيني للتر لأول مرة في سبتمبر.

وانخفضت أسعار الوقود منذ ذلك الحين للشهر الخامس على التوالي مدعومة بارتفاع قيمة الشلن مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة، ما منح المستهلكين المزيد من الراحة.

ويعتمد الاقتصاد الكيني على الديزل حيث يأخذ المصنعون والمزارعون ومقدمو الخدمات في الاعتبار تكلفة الوقود عند تحديد أسعار سلعهم وخدماتهم.

وربطت الهيئة التنظيمية تخفيف أسعار الوقود بتعزيز الشلن باستخدام سعر صرف قدره 133.54 شلن كيني مقابل الدولار، حيث إن المراجعة القادمة ستكون في 14 مايو.