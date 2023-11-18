انطلاق الصالون الثقافي الثاني للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثلاثاء

تنطلق فعاليات الصالون الثقافي الثاني للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية يوم الثلاثاء القادم 21 / 11 / 2023م برعاية أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتي الندوة بعنوان : القوة والثبات في مواجهة التحديات.

يشارك فيها كل من أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الكتاب الصحفي الدكتور محمد الباز ، و الدكتور وجدي زين الدين ، والدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023م الساعة 2,45 عصرًا بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية.

وتضم الندوة جميع الدارسين بالمركز الثقافي بمسجد النور بالعباسية، والمركز الثقافي بمسجد الاستقامة بالجيزة، والمركز الثقافي بمسجد ناصر ببنها، ونخبة من الأئمة والواعظات المتميزين.