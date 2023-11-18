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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادا تستبعد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لعدم التزامها بالقوانين

روسادا
روسادا

استبعدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) إعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) إلى النظام العالمي نظراً لأنها لا تزال لا تمتثل لقوانينها.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جرى نشر نتائج عملية الفحص الأخيرة بعد اجتماع استمر يومين مع مجلس إدارة «وادا»، يومي الخميس والجمعة.

وذكرت الوكالة العالمية في بيان: «تتابع (وادا) التطور الذي تحرزه (روسادا)، حيث تسعى للوفاء بشروط العودة طبقاً لما هو منصوص عليه في قرار محكمة كاس (محكمة التحكيم الرياضي الدولية)، وفي الوقت نفسه لا تزال (روسادا) لا تمتثل للقانون».

حيث كانت «وادا» أعلنت في ديسمبر 2019 عدم امتثال الوكالة الروسية وفرضت حظراً على روسيا لمدة أربعة أعوام يمنع مشاركتها تحت العلم الروسي في الفعاليات الكبرى، ومن بينها الدورات الأولمبية وبطولات العالم، وذلك بداعي التلاعب ببيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

وبعد تقدم «روسادا» باستئناف، خفضت محكمة «كاس» فترة العقوبة في عام 2020 إلى النصف، لتنقضي بذلك في 17 ديسمبر 2022.

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا روسادا الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات النظام العالمي وكالة الأنباء الألمانية

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