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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشراكة يمنية أممية.. انطلاق ورشة عمل لاستعراض خطة التنمية لمحافظة "تعز"

ورشة مناقشة خطة تنمية
ورشة مناقشة خطة تنمية تعز باليمن

انطلقت اليوم، بالقاهرة، أعمال الورشة التشاورية لاستعراض الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز اليمينة لعام 2024 الى عام 2026، والتي تنظم بالتعاون بين السلطة المحلية في محافظة تعز في الجمهورية العربية اليمينة والأمم المتحدة في اليمن، وذلك بحضور محافظ تعز نبيل شمسان، ووزير المياه اليمني توفيق الشرجبي، والمستشار بليغ المخلافي المستشار الاعلامي للسفارة اليمينة بالقاهرة.

وتنظيم الورشة يتم بالتعاون بين السلطة المحلية لمحافظة تعز وفريق الأمم المتحدة في اليمن ويشارك فيها محافظ تعز و55 من ممثلين عن السلطة المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في تعز، كما يشارك في الورشة ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية، بجانب مشاركة معظم الممثلين المقيمين لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بما فيهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الغذاء (الفاو)، منظمة اليونيسيف، المنظمة الدولية للهجرة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة  ومكتب الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية. كما شارك عدد55 من المانحين وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية بما فيها البنك الدولي.


 وفي كلمته أكد نبيل شمسان محافظ تعز، أن ورشة عمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز في اليمن، هى نتاج لجهود كبيرة تمت خلال الفترة الماضية، ينتظر البدء فيها في محافظة تعز التي تعد من أبرز المدن المكتظة بالسكان، وأحد اهم المدن التي تمثل جزء كبير من عصب التنمية في اليمن، خاصة وأن تسبب سكانها إلى قرابة 6 مليون نسمة.


وأشار إلى أن ورشة العمل تناقش الركائز الاربعة لخطة التنمية في محافظة تعز وهي: الحكومة والإدارة العامة والسلام والامان وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات وتحقيق الامكانيات الاقتصادية كما تقوم الامم المتحدة وشركاء التنمية الدوليين باستعراض مشاريعهم الحالية في محافظة تعز وتسعي المناقشات الي تحديد الفجوات القائمة التي تتطلب تغطيتها وجدولة اولوياتها.


وأوضح أن الأهداف الرئيسية للورشة تشمل عرض محافظة تعز المسودة خطة التنمية ٢٠٢٤-۲۰۱٦ ومناقشتها مع شركاء التنمية إسقاط مشاريع وأنشطة المانحين الحالية والمستقبلية على الخطة المقدمة وتطوير مبادرات محلية تربط الحوكمة مع تقديم الخدمات اللامركزية والتنمية الاقتصادية، وتحديد الفجوات والاتفاق على الخطوات المقبلة للمضي قدماً.

 
من جانبه قال المهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي  وزير المياه والبيئة اليمني، أن محافظة تعز تعرضت للعديد من المصاعب بسبب الحصار الذي فرض عليها لسنوات، وبذلت جهود كبيرة من السلطة المحلية والتنفيذية والمانحين لفك هذا الحصار، والتحرك لتنمية تعز، لافتا إلى محافظة تعز تعاني من انقطاع تام في الطاقة والمياه وهى مشكلة كبيرة جدا لابد من العمل على في خطة التنمية.

وأشار إلى أنه من أهم التوصيات التي تخرج بها ورشة العمل بدء العمل علي اجراء مصالحات في مدينة تعز وكذلك العمل الحكومي واعادة بناء المدارس والمستشفيات وتوجيه الدعم الدولي والحكومي للمواطنين وفك الحصار الطويل، لافتا إلى أن الحكومة ستقوم بوضع برامج تنموية هامة  في تعز خاصة في مناطق تقع تحت الحصار الحوثي وتعز تقع بين اخر مناطق يسيطر عليها الحوثيين واخر مناطق تسيطر عليها الشرعية .

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التنمية الاقتصادية والاجتماعية بليغ المخلافي تنمية الاقتصاد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فريق الأمم المتحدة محافظة تعز اليمنية منظمة الدولية للهجرة منظمة اليونيسيف

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