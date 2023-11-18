كتاب إسرائيلي سري يغير الحقائق وينشر الأكاذيب .. صحفي يكشف التفاصيل

علق الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط تفاصيل ومعلومات عن كتاب إسرائيلي سري به معلومات عن خطط إسرائيل وأهدافها.

وقال علي حسن في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هذا الكتاب يرسم خارطة طريق ترتبط بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ".

وأضاف علي حسن :" الكتاب تحدث عن ضرورة تغيير الحقائق واختلاق الأكاذيب والكتاب تحدث عن خطط ممنهجة تسير عليها إسرائيل واطلق على الكتاب الإسرائيلي كتاب الخداع".

وتابع علي حسن :" الكتاب الإسرائيلي تم تأليفه عام 2009 وبه خطط تساعد إسرائيل على إخفاء الحقائق ".

واكمل علي حسن :" الكتاب الإسرائيلي يقوم بنشر الأكاذيب، و يتحدث عن ضرورة حديث إسرائيل في أي موقف وكأنها الضحية ".