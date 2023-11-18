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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير مستشفيات غزة: جيش الاحتلال متواجد في كل أقسام الشفاء

صدى البلد

أكد مدير عام المستشفيات بقطاع غزة محمد زقوت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال موجودًا في كل أقسام مستشفى الشفاء.

وأضاف زقوت اليوم السبت، أن وضع مستشفيات الجنوب صعب للغاية في ظل نقص المستلزمات الطبية.

وكان الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة، قال اليوم السبت، إن الأطباء والمرضى الذين يغادرون مستشفى الشفاء في مدينة غزة يتوجهون إلى المستشفى الإندونيسي الواقع أيضًا في شمال القطاع.

وأظهرت الصور الجديدة المنشورة على صفحة المستشفى الإندونيسي على موقع "فيسبوك"، قسم الطوارئ بالمنشأة مكتظًا بالمرضى المصابين، مما يشير إلى أنه لن يكون هناك سوى مساحة قليلة، إن وجدت، متاحة للوافدين الجدد.

غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل مستشفى الشفاء الاحتلال الاسرائيلي

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