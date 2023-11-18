أحمد موسى عن مجزرة الفاخورة: سقوط كل القوانين الأخلاقية والإنسانية

علق الإعلامي أحمد موسى على المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسرا.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على اكس "‏‎مجزرة الفاخورة…المئات من الشهداء والمصابين في مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني المجرم علي مدرستي الفاخورة وتل الزعتر بقطاع غزة ، وسط صمت عالمي مريب وسقوط كل القوانين الأخلاقية والإنسانية"

وكانت أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ارتكبت اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة شمال غزة، حيث قتلت عشرات الفلسطينيين.