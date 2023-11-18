ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف.. هل يصل للصبي

أعلم أن الإنسان لا يحاسب على أعماله قبل البلوغ، ولديَّ أولاد أعلمهم أداء العبادات والتكاليف الشرعية؛ فهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل بلوغ سن التكليف الشرعي؟

أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه من المقرر شرعًا أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم غير مكلف شرعًا بأداء التكاليف الشرعية على وجه اللزوم؛ لما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصبي حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أصحاب السنن الأربعة.

واستشهد علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، بقول الإمام المناوي في "فيض القدير": [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كناية عن عدم التكليف؛ إذ التكليف يلزم منه الكتابة.. «وَعَنِ الصبي» يعني الطفل وإن مَيَّز «حَتَّى يَكْبرَ».. وفي رواية: «حَتَّى يَبْلُغَ»، وفي رواية أخرى: «حَتَّى يَحْتَلِمَ»] اهـ.

ولفت فضيلة المفتي إلى أن الصبي وإن كان غير مطالب بأداء العبادات على وجه اللزوم، لكنه إن أتى بها على وجهها الصحيح فإنه يُثاب عليها، فالمرفوع عن الصبي المؤاخذة على فعل الشر، أمَّا الثواب على فعل الطاعات فليس بمرفوع عنه، بل له أجرُ ما أتى به من العبادة.

واستشهد علام بما أورده الإمام ابن عبد البر في "التمهيد": [غير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتها تفضلًا من الله عزَّ وجلَّ عليه.. فلأي شيء يُحْرَم الصغيرُ التعرُّض لفضل الله؟!.. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تكتب للصغير حسناته، ولا تكتب عليه سيئاته] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.



الصلوات الفائتة قبل التكليف.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، سؤالأً نصه: ما هو مصير الصلوات الفائتة قبل التكليف؟، وهل يمكن أن يعوض منها ما نقص بعد البلوغ وبدء التكليف؟



الصلوات الفائتة قبل التكليف

وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بالدار على السؤال، قائلاً: “إن الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، كما روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم-، وهي أول ما يحاسب عليه العبد فإن صلحت فما بعدها أيسر، وإن فسدت فالأمر بعده صعب”.

وتابع شلبي خلال إجابته على السؤال: إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين"، مشيراً إلى أن الإنسان مكلف بالتكاليف من لحظة بلوغه، أما ما قبل البلوغ فهو غير مكلف، فإن توفي قبل البلوغ فهو معفي عنه بإذن الله تعالى.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه إذا صلى الصبي أو الفتاة قبل البلوغ وأطاع الله سبحانه وتعالى يأخذ أجراً على ذلك كما يقول الفقهاء فيكتب للصبي كل طاعة يفعلها، لكنها لا تقوم مقام الفرائض فيما بعد البلوغ، مشدداً إن حج الصبي ثم بلغ فلا يكفيه هذا الحج وعليه الحج مرة أخرى.

وحول حكم الصلوات الفائتة وإعادتها مرة أخرى، أشار "شلبي" إلى أنه من فاتته صلوات أو صيام عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يقضي الفائت ولا تقوم الصلوات التي أداها قبل البلوغ محلها كما سبق بيانه.