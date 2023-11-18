عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي فرج يتغلب على الإنجليزي مروان الشوربجي ويتأهل لنهائي بطولة سنغافورة للإسكواش

على فرج
على فرج

تمكن البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول على العالم لرجال الإسكواش، من التأهل إلى نهائي بطولة سنغافورة للإسكواش بعد  الفوز على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في مباراة نصف النهائي على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-2.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:

6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.

بينما فى منافسات السيدات شاركت 7 لاعبات وهن: نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.

المصري علي فرج الإنجليزي مروان الشوربجي بطولة سنغافورة سنغافورة بطولة سنغافورة للاسكواش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

موضوعات متعلقة

فيتوريا قبل لقاء سيراليون: لاعبو منتخب مصر جاهزون وهدفنا التأهل للمونديال

محمد النني: تجديد عقدي مع أرسنال أسعد أيام حياتي

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026|منتخب مصر بالتيشيرت الأحمر وسيراليون بالأزرق بمباراة الغد

محمد النني يروي تفاصيل إصابته بالرباط الصليبي وغيابه 9 أشهر

محمد النني: إصابتي جعلتني أقوى وأحب كرة القدم

محمد صلاح يسعى للثأر من سيراليون غدا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

مفاجأة.. عروض سعودية تهدد انضمام فتوح للأهلي| اعرف الحكاية؟

تحرك عاجل من الزمالك بسبب الجماهير في مباراة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

أحمد موسى: لدينا تحديات كثيرة لكن لابد من الاستمرار في العمل

إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد استبعاده من معسكر المنتخب

حملة فريد زهران تكشف أول قرار له حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

كسر حاجز الـ 1800 جنيه .. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من الجمعية العمومية للأهلي لـ مجلس الإدارة

رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق يطالب بتصفية 3 من كبار قادة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ