كسر حاجز الـ 1800 جنيه .. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب حالة استقرار خلال الساعات القليلة الماضية علي مستوي جميع الأعيرة ليستقر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند 2720 جنيها للجرام فيما كسر عيار 14 حاجز ال 1800 جنيه ليسجل 1813 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت

و تعد أسعار الذهب ذات أهمية كبيرة عند الكثير من المواطنين فى ظل تقلبات الأسعار حيث يعد المعدن الأصفر وجهة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الآخر يعتبره وسيلة جيدة للادخار.

ويتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,086 شراء 3,109

عيار 22 بيع 2,829 شراء 2,850

عيار 21 بيع 2,700 شراء 2,720

عيار 18 بيع 2,314 شراء 2,331

عيار 14 بيع 1,800 شراء 1,813

عيار 12 بيع 1,543 شراء 1,554

الاونصة بيع 95,966 شراء 96,677

الجنيه الذهب بيع 21,600 شراء 21,760

الكيلو بيع 3,085,714 شراء 3,108,571

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بفضل تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي انتهى من تشديد سياسته النقدية.‏

وبلغت الأسعار في التعاملات الفورية لدى آخر إغلاق 1980.13 دولارا لتقفز أسعار ‏المعدن النفيس بنحو 2.3% خلال الأسبوع فيما جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة بنسبة 0.1% إلى ‏‏1984.70 دولار للأوقية.‏

وتتوقع الأسواق خلال هذه الفترة أن يقوم الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر ‏مايو من العام المقبل بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.‏



وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ في كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين في أمريكا، مما رجح توقعات بأن ينهي الاحتياطي الفدرالي دورة التشديد النقدي الراهنة.

فيما هبط الدولار إلى مستويات متدنية مع صدور قراءة مفاجئة أضعف للتضخم في الولايات المتحدة عززت الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي وصل لنهاية دورة تشديد السياسة النقدية.