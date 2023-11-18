عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ 1800 جنيه .. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب حالة استقرار خلال الساعات القليلة الماضية علي مستوي جميع الأعيرة ليستقر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند 2720 جنيها للجرام فيما كسر عيار 14 حاجز ال 1800  جنيه ليسجل 1813 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت

و تعد  أسعار الذهب ذات أهمية كبيرة عند الكثير من المواطنين فى ظل تقلبات الأسعار حيث يعد المعدن الأصفر وجهة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الآخر يعتبره وسيلة جيدة للادخار.

txt

لمواجهة الدولار| ربط الجنيه بالعملات الأخري مع الذهب لضمان استقرار سعر الصرف

txt

الذهب يرتفع 30 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

ويتابع المستثمرون أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,086 شراء 3,109
عيار 22 بيع 2,829 شراء 2,850
عيار 21 بيع 2,700 شراء 2,720
عيار 18 بيع 2,314 شراء 2,331
عيار 14 بيع 1,800 شراء 1,813
عيار 12 بيع 1,543 شراء 1,554
الاونصة بيع 95,966 شراء 96,677
الجنيه الذهب بيع 21,600 شراء 21,760
الكيلو بيع 3,085,714 شراء 3,108,571

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بفضل تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة وسط توقعات متزايدة بأن مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي انتهى من تشديد سياسته النقدية.‏

وبلغت الأسعار في التعاملات الفورية لدى آخر إغلاق 1980.13 دولارا لتقفز أسعار ‏المعدن النفيس بنحو 2.3% خلال الأسبوع فيما جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة بنسبة 0.1% إلى ‏‏1984.70 دولار للأوقية.‏

وتتوقع الأسواق خلال هذه الفترة أن يقوم الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر ‏مايو  من العام المقبل بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.‏

txt

«آي صاغة»: 2.2 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

txt

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. شاهد


وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ في كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين في أمريكا، مما رجح توقعات بأن ينهي الاحتياطي الفدرالي دورة التشديد النقدي الراهنة.

فيما هبط الدولار إلى مستويات متدنية مع صدور قراءة مفاجئة أضعف للتضخم في الولايات المتحدة عززت الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي وصل لنهاية دورة تشديد السياسة النقدية.

أسعار الذهب أخبار أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم آخر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

موضوعات متعلقة

بيع دلوقتي.. أسعار الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

انخفاض ملحوظ في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 - 10- 2023

تغييرات تصيب سوق المعدن الأصفر.. أسعار الذهب الآن في مصر

عيار 21 مفاجأة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اشتر الآن

كسر حاجز 2200 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

لو هتشتري ذهب .. اعرف سعر عيار 21 الآن

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

ترشيحاتنا

دبلوماسيون غربيون يحذرون: غزة بحاجة للوقود لمنع وقوع كارثة إنسانية

مفتعلة| مسئول بـ الزراعة يعلن مفاجأة عن أزمة السكر .. فيديو

بعد ارتفاع الأسعار.. عضو اللجنة العليا للزيوت يوجه نداءً عاجلاً لـ المواطنين|فيديو

تعطيل الدراسة في مطروح غدا لسوء الأحوال الجوية

استقبلنا 151 طائرة.. محافظ شمال سيناء: عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة 1089

ليس رسميا.. أول تعليق من مدرب الاتحاد السعودي الأرجنتيني جالاردو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

فيديو

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ