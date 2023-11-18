«آي صاغة»: 2.2 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 42 دولارًا وبنسبة 2.2 % بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، لتستقر الأوقية عند مستوى 1981 دولارًا، وسط تزايد رهانات المستثمرين على إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي وبداية جولة جديدة من التيسير الكمي.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2715 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3103 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2327 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1810 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 21720 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2700 جنيه، ولامس مستوى 2725 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2710 جنيهات، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1985 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1981 دولارًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات إعانات البطالة الأمريكية ارتفاعها بنحو 13 ألف طلب، لتسجل 231 ألف طلب، خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من نوفمبر، مما يحفز الفيدرالي على إنهاء دورة التشديد النقدي.