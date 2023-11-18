مؤتمر تحالف الأحزاب: أكثر من 60 حزبا يدعمون السيسي في الانتخابات الرئاسية

أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصري، عن دعم أكثر من 60 حزبًا بمؤتمر التحالف الذي يعقد الآن، للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "مطر"، في كلمته: "يتواجد الآن أكثر من 60 حزبًا، يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية".

واعتبر رئيس حزب إرادة جيل، أن هذا النشاط الحزبي وكم الأحزاب التي تقف داعمة للرئيس السيسي، يؤكد وجودها وتفاعلها الكبير مع الأحداث السياسية على أرض الواقع.

ويعقد المؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق فعالياتها مطلع الشهر المقبلة، ويتنافس فيها 4 مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



ينعقد المؤتمر بحضور 57 رئيس حزب سياسي و50 نائبا بمجلس الشيوخ والنواب، و30 عضوا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و10 رؤساء نقابات مهنية وعمالية.

وجاء من أبرز الحاضرين، النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكمال حسنين، رئيس حزب الريادة، والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، والنائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل، والنائب أحمد دياب، والكاتب طارق درويش رئيس حزب الأحرار، وعصمت الميرغني، مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد.