ليس رسميا.. أول تعليق من مدرب الاتحاد السعودي الأرجنتيني جالاردو

أكد الأرجنتيني مارسيلو جالاردو أن «مشروعاً كبيراً» كان السبب في موافقته على تدريب الاتحاد السعودي، على الرغم من عدم إعلان بطل الدوري السعودي للمحترفين، رسميا، التعاقد مع المدرب.

وأقال الاتحاد، المدرب نونو سانتو، قبل 10 أيام؛ بعد التعثر في 5 مباريات متتالية بالدوري، بالإضافة إلى الخسارة أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الدوري متأخراً بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر، لكن الفريق يتصدر مجموعته بدوري الأبطال.

وذكرت وسائل إعلام، أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع يولن لوبتيجي، مدرب ريال مدريد السابق، الذي رحل عن وولفرهامبتون واندررز قبل أيام من انطلاق الموسم الحالي، لكن مدرب إسبانيا السابق يفضل الانتظار على أمل العودة إلى إنجلترا مرة أخرى.

وتحدث جالاردو إلى الصحفيين في مطار إزيزا، في العاصمة بوينس أيرس، قبل سفره إلى روما، ومنها إلى السعودية.

وقال مدرب ريفر بليت السابق، للصحفيين: «كان قرارا اتخذته بناء على أمور شخصية، القرار نابع من وجود الكثير لتطويره بالفريق، كما أنهم أقنعوني بمشروع كبير، في مكان ما زال حديث العقد، إنه سوق يفتح آفاقاً أمامي، وهو مختلف أيضاً، هذا ما شجعني في وقت اشتقت فيه للعودة إلى العمل، لذا قبلت هذا التحدي. إنه اكتشاف شامل لي ولطاقمي».

ويلعب الاتحاد أمام أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأضاف: «أمامنا تحدٍ رائع، وهو كأس العالم للأندية، وهو اختبار سريع حظيت بعام هادئ، لذا العودة بحماس مرة أخرى هو ما كنت أتطلع إليه ونتطلع كلنا لهذه التجربة المختلفة تماماً».

وذكرت صحيفة «أوليه» أن جالاردو سيصطحب 6 مساعدين سبق لهم العمل معه في ريفر، وهم ماتياس بيسكاي، وهرنان بوخان، وبابلو دولسي، وسيزار زينلي، وناهول هيدالجو، وماريانو بارناو.

وأضاف جالاردو- الذي نال 13 لقباً خلال 8 أعوام ونصف العام، مع ريفر قبل رحيله في ديسمبر من العام الماضي-: «إنهم مهمون بالنسبة لي ولتطوري، والعمل معهم يجعلني سعيداً نحن متحمسون ونتطلع للتحدي الجديد».

وكانت «أوليه» قالت إن العقد سيمتد 18 شهراً حتى يونيو 2025 مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة حتى ديسمبر 2027 وكان جالاردو استفسر في الفترة الماضية عن متطلبات الترشح لرئاسة ريفر بليت، خلال الانتخابات التي تقام في 2025.

ويلعب الاتحاد أمام الاتفاق في الدوري يوم الجمعة المقبل.