الزمالك يطلب 50 ألف مشجع أمام «أبو سليم الليبي» باستاد برج العرب

طالب مسؤولو نادي الزمالك الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 50 ألف مشجع، في لقاء أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يطلب حضور 50 ألف مشجع في مباراة أبو سليم الليبي على استاد برج العرب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.