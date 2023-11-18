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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقرات خططية جديدة في معسكر المنتخب الأولمبي

تدريبات المنتخب
تدريبات المنتخب

حرص البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم على تدريب اللاعبين على جمل خططية جديدة خلال معسكر المنتخب الأولمبي الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وشهدت التدريبات شرحا تفصيليا من جانب ميكالي لجوانب خططية جديدة، يوضح من خلالها المدرب البرازيلي، واجبات كل لاعب، ثم يتم تنفيذ ذلك عمليا؛ من خلال تقسيمة بين فريقين، وكان يحرص ميكالي على إيقاف التقسيمة، وتوجيه اللاعبين باستمرار.

وتجدر الإشارة أن الجهاز المعاون لميكالي، يضم كلا من: تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري ود. ليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء، ود. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود. صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد أحمد عبد الحكيم وأحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات .

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