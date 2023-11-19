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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: قانون التصالح السابق سقط في اختبار التطبيق على الأرض

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

أكد النائب إيهاب منصور، مقدم مشروع قانون بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء، أنه كان هناك قانونيين سابقين سقطا في اختبار التطبيق على الأرض وحصل على 4% فقط، موضحا أن أحد أسباب الفشل هو عدم استماع البعض لإشكاليات القانون، وأن أغلب ما تم طرحه من تيسيرات لنجاح القانون لم يؤخذ به.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن تطبيق القانون لم يكن الموظفين المعنيين بتطبيق بالقانون قادرين يعرفوا كيف يطبقوا القانون، موضحًا أنه كان هناك شكوى من المهندسين في التقديم.

معاناة في المعاينات

وأوضح أن كان هناك معاناة في المعاينات ومشاكل عديدة جعلت هذا القانون السابق بشأن التصالح يتوقف ويفشل تمامًا، مشددًا على أنه طالب بأن تكون المعاينات جوازية وليست إلزامية، منوهًا بأن أكثر من 2 مليون ملف تنتظر قانون التصالح.

مخالفات البناء القانون قانون التصالح البناء المعاينات التصالح

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