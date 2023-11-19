عبد السند يمامة لـ أحمد موسى: أنفق على حملتي الانتخابية من جيبي ونحتاج تعديلات دستورية

حل عبد السند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتحدث يمامة عن تفاصيل برنامجه الانتخابي.

مهموم ببلدي

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه عضو في حزب الوفد منذ 20 عاما وأستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

وقال يمامة: "مهموم ببلدي مصر وأنا شخص عروبي بالدرجة الأولى، وكان لي مواقف سياسية أيام حكم الإخوان حيث كنت عضو اللجنة التأسيسية لوضع دستور 2012 عن حزب الوفد وانسحبت من اللجنة بسبب هيمنة الإخوان ".

وتابع: "أرى ان الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترف، والإصلاح السياسي يتمثل في إصلاح التعليم لأن التعليم ركن من أركان المجتمع والديمقراطية الصحيحة".

وأضاف عبد السند يمامة: "لا مستقبل للحقوق والحريات في المجتمع بدون إصلاح التعليم".

خوض الانتخابات واجب وطني

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه صاحب مبادرة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وتواصلت مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد كي أعرض فكرة وضورة تواجد ممثل لحزب الوفد في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف:" طرحت فكرة وضورة الترشح في الانتخابات الرئاسية وكان هناك إجماع من الهيئة العليا لحزب الوفد بخوض الانتخابات الرئاسية وتم ترشيحي لخوض السباق الانتخابي".

وتابع:" خوض السباق الانتخابي الرئاسي واجب وطني والدولة في مرحلة تقتضي هذه المشاركة الانتخابية".

نحتاج تعديلات دستورية

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أن مصر بحاجة إلى تعديلات على الدستور الحالي خاصة في اختصاصات رئيس الجمهورية.

وقال عبد السند يمام : "رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ونحتاج إلى توازن بين السلطات في مصر، والتعديلات التي تم إجرائها في 2019 تحتاج إلى تعديل خاصة في النصوص الدستورية الدستورية التي جعلت من اختصاص رئيس الجمهورية اعتماد واختيار رؤساء الهيئات القضائية ".

وتابع عبد السند يمامة: "يجب أن يتم منح اختصاصات تشريعية لمجلس الشيوخ المصري بالتكامل مع مجلس النواب ، ويجب تفعيل منصب نائب رئيس الجمهورية ومن الوارد أعين أكثر من نائب لي حال فوزي برئاسة مصر ".

مدة رئاسة الجمهورية

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه يجب إعادة النظر في مدة رئاسة الجمهورية المحددة بالدستور، وسأقترح أن تكون الرئاسة مدتين، كل مدة 4 سنوات أو 5 سنوات بحد أقصى".

وأضاف عبد السند يمامة: "أعباء رئيس الجمهورية كبيرة وماينفعش رئيس الجمهورية يستمر في منصبه لسنوات طويلة".

وواصل عبد السند يمامة: "الأحزاب السياسية في مصر تحتاج إلى إصلاح داخلي وهناك مشهد عبثي في الأحزاب السياسية المصرية، خاصة في ظل تواجد أكثر من 100 حزب سياسي".

الدولة لم تكلفني لخوض الانتخابات

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أن الدولة لم تكلفه بخوض الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفا:" الدولة لم تعطيني شيء، وانا رئيس حزب الوفد وميصحش أقبل أي حاجة من الدولة".

وأضاف " أتحمل نفقات الدعاية الانتخابية الخاصة بي ولا أحصل على أي شيء من حزب الوفد، وأنفق من جيبي على الحملة الانتخابية داخل وخارج مصر وتم تنظيم مؤتمرات في مختلف المحافظات بواسطة أعضاء حزب الوفد ".

واكمل عبد السند يمامة: "من المفترض أن يقل عدد الأحزاب السياسية في مصر لأقل من 10 أحزاب فقط بدلا من أكثر من 100 حزب سياسي ".

لا معوقات

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه لا توجد أي عراقيل أو معوقات تواجهه خلال خوضه سباق الانتخابات الرئاسية 2024، والدولة تقدم لنا تسهيلات من أجل تنظيم مؤتمرات الدعاية الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية".

وأضاف عبد السند يمامة: "لم نرصد أي شكوى خلال تنظيم المؤتمرات الانتخابية وأسجل شكري للنظام الحالي في الدولة على هذه التسهيلات ، والمنافسة في الانتخابات الرئاسية عادلة ويتوافر بها مناخ إيجابي".

وأكمل عبد السند يمامة: " الهيئة الوطنية للانتخابات تؤدي عملها على أكمل وجه ونشكرها على ذلك ".

وقال عبد السند يمامة: "أتفق مع النظام الرئاسي وعندما يعتلي أي مرشح منصب الرئاسة يجب أن يقطع علاقته بأي حزب ينتمي له وهذا ما سأفعله إذا توليت رئاسة الجمهورية وسأترك حزب الوفد، ويجب أن يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من الجميع".

لا تصالح مع الإخوان

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أن تنظيم الإخوان هو تنظيم سياسي يجهل المجتمع الدولي والعلاقات بين الدول، والإخوان فصيل سياسي والنظام الديمقراطي كفيل بالقضاء على الإخوان".

وأضاف عبد السند يمامة:" من يخرج عن القانون يعاقب ويحاكم بحكم قضائي وفقا للقانون، ولا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية نهائيا ومينفعش نقول نتكلم عن مصالحة".

وأكمل عبد السند يمامة: "يجب أن نحارب فكر جماعة الإخوان بالديمقراطية، والديمقراطية هي حكم الشعب ".

معرفش الأسعار

أكد وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "هناك فارق بين التسعيرة الجبرية للسلع، وإعلان السعر على المنتجات".

وأضاف عبد السند يمامة: "يجب فرض الإعلان عن السعر في الأسواق؛ لإحداث توازن في الأسعار".

ووجه الإعلامي احمد موسى سؤالا لعبد السند يمامة: بتشتري السكر بكام؟"، ورد عبد السند يمامة: "معرفش الأسعار، المدام في البيت هي اللي بتشتري"، وتابع أحمد موسى قائلا: "كيلو السكر وصل 50 جنيها".

وواصل عبد السند يمامة:" يعني إيه سر كيلو السكر يوصل 50 جنيه؟، سعره غالي جدا، ومحدش يتحمل كده ".

أحداث غزة

علق عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، على تطورات الأحداث في قطاع غزة خاصة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي.

وقال عبد السند يمامة: "إزاي مسحبناش سفيرنا من تل أبيب حتى الآن.. مصر دعت لقمة القاهرة للسلام كما تم عقد القمة العربية الإسلامية ومن المفترض أن نتخطي التنديد والإدانة بإجراءات واقعية".

واكمل عبد السند يمامة: "لابد من تواجد مواقف عربية تجاه ما يحدث في غزة، ويجب تجميد العلاقات مع إسرائيل لكنني ضد قطع العلاقات لأنه هناك اتفاقية سلام بيننا وبين إسرائيل ".