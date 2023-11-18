عبد السند يمامة عن أحداث غزة: إزاي مسحبناش سفيرنا من تل أبيب

علق عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، على تطورات الأحداث في قطاع غزة خاصة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي.
وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إزاي مسحبناش سفيرنا من تل أبيب حتى الآن".
وتابع عبد السند يمامة:" مصر دعت لقمة القاهرة للسلام كما تم عقد القمة العربية الإسلامية ومن المفترض أن نتخطي التنديد والإدانة بإجراءات واقعية".
واكمل عبد السند يمامة :" لابد من تواجد مواقف عربية تجاه ما يحدث في غزة ".
ولفت عبد السند يمامة:" يجب تجميد العلاقات مع إسرائيل لكنني ضد قطع العلاقات لأنه هناك اتفاقية سلام بيننا وبين إسرائيل ".