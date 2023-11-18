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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال: لا توجد ساعة رملية دبلوماسية بشأن الحرب في غزة

إيلي كوهين
إيلي كوهين

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، إن إسرائيل لديها “دعم غير مسبوق” لحربها المستمرة في غزة، لافتًا إلى أنه ليست هناك ساعة دبلوماسية رملية بشأن هذا العدوان على القطاع.

ويتناقض هذا التعليق الذي قاله في مقابلة مع القناة 12 العبرية، مع تصريحاته للصحفيين الدبلوماسيين يوم الاثنين الماضي، عندما قال إن إسرائيل ستشهد على الأرجح زيادة كبيرة في الضغوط الدولية لوقف أو كبح عمليتها في غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف كوهين أن “النافذة الدبلوماسية” بالنسبة لحملة جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة كانت تستغرق "أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

لكن اليوم، ذكر كوهين أيضًا أن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر سيتم التحقيق فيها من قبل “لجنة تحقيق حكومية” بمجرد انتهاء الحرب.

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