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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى لـ عبد السند يمامة: بتشتري السكر بكام؟.. والأخير: معرفش الأسعار

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه لا يفضل فرض تسعيرة جبرية على أسعار السلع الغذائية في مصر.

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وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "هناك فارق بين التسعيرة الجبرية للسلع، وإعلان السعر على المنتجات".

وأضاف عبد السند يمامة: "يجب فرض الإعلان عن السعر في الأسواق؛ لإحداث توازن في الأسعار".

ووجه الإعلامي احمد موسى سؤالا لعبد السند يمامة: بتشتري السكر بكام؟"، ورد عبد السند يمامة :" معرفش الأسعار، المدام في البيت هي اللي بتشتري"، وتابع أحمد موسى قائلا: "كيلو السكر وصل 50 جنيه".

وواصل عبد السند يمامة:" يعني إيه سر كيلو السكر يوصل 50 جنيه؟، سعره غالي جدا، ومحدش يتحمل كده ".

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