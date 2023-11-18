أحمد موسى لـ عبد السند يمامة: بتشتري السكر بكام؟.. والأخير: معرفش الأسعار

أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أنه لا يفضل فرض تسعيرة جبرية على أسعار السلع الغذائية في مصر.

وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "هناك فارق بين التسعيرة الجبرية للسلع، وإعلان السعر على المنتجات".

وأضاف عبد السند يمامة: "يجب فرض الإعلان عن السعر في الأسواق؛ لإحداث توازن في الأسعار".

ووجه الإعلامي احمد موسى سؤالا لعبد السند يمامة: بتشتري السكر بكام؟"، ورد عبد السند يمامة :" معرفش الأسعار، المدام في البيت هي اللي بتشتري"، وتابع أحمد موسى قائلا: "كيلو السكر وصل 50 جنيه".

وواصل عبد السند يمامة:" يعني إيه سر كيلو السكر يوصل 50 جنيه؟، سعره غالي جدا، ومحدش يتحمل كده ".