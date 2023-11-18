أكد عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، أن تنظيم الإخوان هو تنظيم سياسي يجهل المجتمع الدولي والعلاقات بين الدول.

وقال عبد السند يمامة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإخوان فصيل سياسي والنظام الديمقراطي كفيل بالقضاء على الإخوان".

وأضاف عبد السند يمامة:" من يخرج عن القانون يعاقب ويحاكم بحكم قضائي وفقا للقانون ".

وتابع عبد السند يمامة:" لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية نهائيا ومينفعش نقول نتكلم عن مصالحة".

وأكمل عبد السند يمامة:" يجب أن نحارب فكر جماعة الإخوان بالديمقراطية، والديمقراطية هي حكم الشعب ".