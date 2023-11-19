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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة فايق عزب.. مضاعفات فيروس كورونا أنهت حياته

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الدرامي الشهير فايق عزب، الذي عشق التمثيل منذ صغره، وتمسك بتحقيق حلمه حتى أصبح جوكر في العديد من الأعمال التي حفر لنفسه مكانا مميزا بها، ودخل قلوب جمهوره بسهولة. 

توفي فايق عزب  عن عمر 77 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها أكثر من 250 عملا ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، الذي التحق به منذ أيامه الدراسية الأولى في الإسماعيلية مسقط رأسه. 

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انتقل فايق عزب إلى القاهرة ليلتحق بالجامعة، بعدما فرض على أسرته أحلامه وأجبر والده على مشاهدته لتغذية موهبته، وانضم لفريق المسرح في جامعة القاهرة وقدم دورا في مسرحية هاملت بدأ معه المشوار الطويل منذ بداية الستينات. 

شارك فايق عزب في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها الوتد الذي قدم فيه شخصية العمدة صديق عائلة فاطمة تعلبة والند الكبير لهم، فيما شارك أيضا في مسلسل سوق العصر بدور عثمان المغازي الكبير. 

لم يبخل فايق عزب بظهوره على شباب الممثلين الذين شهد صعودهم ونجاحهم وساهم بدور كبير في إبراز بصمتهم وعلى رأسهم هاني رمزي في فيلم غبي منه فيه، والباشا تلميذ، وش إجرام، عسكر في المعسكر. 

سبب وفاة فايق عزب 

توفي فايق عزب العام الماضي إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، وتدهور حالته في الأيام الأخير بسبب عدم استقراره لإجرائه عملية توسيع للنخاع الشوكي في معهد ناصر. 

احمد السقا التلفزيون والمسرح السينما والتلفزيون العام الماضي هاني رمزي

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