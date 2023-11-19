استشهاد أسير فلسطيني في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الليلة، استشهاد الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذي استشهدوا داخل السجون منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 6 شهداء.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس في تصريح صحفي مقتضب باستشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب من محافظة قلقيلية، في سجن "النقب" الصحراوي، علما أنه معتقل منذ 27 مايو عام 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عامًا.

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها أن الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين وعن سبق إصرار.

ويوم الثلاثاء الماضي، استشهد المعتقل أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في سجن "مجدو".

وفي السادس من نوفمبر الجاري، استشهد المعتقل ماجد أحمد زقول (32 عامًا) وهو من قطاع غزة، بالإضافة إلى معتقل آخر من القطاع لم تعرف هويته بعد.

وفي 23 أكتوبر الماضي، استشهد المعتقل عمر دراغمة (58 عاما) من طوباس، والمعتقل عرفات حمدان (25 عاما) من رام الله، بفارق أقل من 24 ساعة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (243) شهيدًا، منهم (17) شهيدا ما يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم.

ومنذ بدء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة، وفقا لشهادات لمعتقلين أفرج عنهم، وبيانات صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.