أخبار الفن.. كواليس وثائقي شيرين عبد الوهاب بعد إعلان نتفيلكس عنه.. أول تعليق من تامر عاشور على حفل ليلة الدموع

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

فتاة تجسد طفولتها.. كواليس وثائقي شيرين عبد الوهاب بعد إعلان نتفيلكس عنه

أعلنت منصة نتفيلكس عن تقديم برنامج وثائقي للمطربة شيرين عبد الوهاب من المقرر طرحه قريبا.

ليلة الدموع.. أول تعليق من تامر عاشور على حفله بالسعودية

حرص الفنان تامر عاشور على مشاركة جمهوره ضور من حفلته بالسعودية التي حملت اسم "ليلة الدموع" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ذكرى وفاة فايق عزب.. مضاعفات فيروس كورونا أنهت حياته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الدرامي الشهير فايق عزب، الذي عشق التمثيل منذ صغره، وتمسك بتحقيق حلمه حتى أصبح جوكر في العديد من الأعمال التي حفر لنفسه مكانا مميزا بها، ودخل قلوب جمهوره بسهولة.

ذكرى وفاة خيرية أحمد.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة خيرية أحمد ، والتى تعد واحدة من أبرز الفنانات فى تاريخ الدراما المصرية ، خاصة أنها اشتهرت بتقديم الأدوار الكوميدية.

ذكرى ميلاد حسن البارودي.. اعتكف في منزلة حتى وفاته لهذا السبب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسن البارودي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1898، ورحل عن عالمنا في 17 سبتمبر عام 1974، عن عمر يناهز الـ 75 عامًا.