فتاة تجسد طفولتها.. كواليس وثائقي شيرين عبد الوهاب بعد إعلان نتفيلكس عنه

أعلنت منصة نتفيلكس عن تقديم برنامج وثائقي للمطربة شيرين عبد الوهاب من المقرر طرحه قريبا.

شيرين أعلنت منذ فترة عن تقديم السيرة الذاتية لحياتها الشخصية ومشوراها، وقالت في مؤتمر صحفي على هامش حفلها في دبي، إنها ستظهر في في الفيلم الوثائقي، مشيرة إلى أن هناك طفلة ستجسد دورها في فترة طفولتها مؤكدة انها ليست ابنتها.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مجموعة من الصور الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب من داخل إحدى المحلات التجارية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهى تحتضن حسام حبيب وارتدت تيشرت مموه وبنطلون واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل.

اختفت هنا الفقي ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الأتظار منذ عدة شهور، حيث كان آخر ظهور لها في مايو الماضي، وتوقفت عن نشر الفيديوهات عبر حسابها الشهير على تطبيق تيك توك، ما جعل الجهور يتساءل أين اختفت ويحاولون الاطمئنان عليها، واستغلوا الفيديوهات القديمة وقاموا بالتعليق:" اين انتي، وين اختفيتي".

تداول عدد من المواقع العربية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة المطربة

شيرين عبد الوهاب

بأزمة قلبية وعلى مدار ساعات انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، ومن جانبنا تواصلنا مع أحد المقربين من شيرين عبد الوهاب والذى أكد لنا عدم صحة هذا الخبر وأن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتمتع بصحة جيدة وتعمل حاليا على طرح العديد من الأغاني الجديدة.