ليلة الدموع.. أول تعليق من تامر عاشور على حفله بالسعودية

حرص الفنان تامر عاشور على مشاركة جمهوره ضور من حفلته بالسعودية التي حملت اسم "ليلة الدموع" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب "عاشور":من حفل ليلة الدموع ٢ على مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض 2023، شكرا جمهور المملكة على الاستقبال الرائع.

الحفل أحياه كل من تامر عاشور ورامي جمال ورامي صبري وآدم ضمن فعاليات موسم الرياض والذي يحمل عنوان ليلة الدموع.

تأجيل حفل ليلة الدموع

وكانت الشركة المنظمة قد أجلت حفل ليلة الدموع لمدة 24 ساعة بسبب الطقس السيء وأعلنت عن إلغاء الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وكتبت: جمهورنا الغالي نأسف لإبلاغكم بأنه نظرا للأحوال الجوية الممطرة وحرصا على سلامتكم تقرر تأجيل حفل ليلة الدموع إلى يوم غد الجمعة.

بروفات حفل ليلة الدموع

وحرص المطربين المشاركين في الحفل على عمل بروفات مكثفة فور وصولهم إلى السعودية، لوضع قائمة الأغاني الدرامية التي يقدموها على المسرح، ومن أبرز هذه الأغاني عشت معاك حكايات وأيام لتامر عاشور وغمضت عيني لرامي صبري ولحظة بعادك مليش دعوة بحد لرامي جمال.

. أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة وطرحت أسعار التذاكر بأكثر من فئة الأولى وهي الفئة الفاخرة وتصل سعرها 1850 ريالا والفئة الثانية فئة الغرفة الفاخرة ل10 أفراد وتصل سعرها 1800 ريالا اما الفئة الثالثة فئة كبار الشخصيات تصل سعرها إلى 1450 ريالا سعودي والفئة الرابعة فئة تصل سعرها إلى 650 ريالا والفئة الخامسة بـ390 ريالا والفئة السادسة والأخيرة تصل سعرها إلى 250 ريالا.