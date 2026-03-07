إنديان ويلز: بدايةٌ قوية لسابالينكا في بطولات الماسترز للتنس

استهلت المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، الساعية أيضا للقبها الأول في إحدى أهم بطولات الماسترز، مشوارها في بطولة إنديان ويلز بفوز سهل على اليابانية هيمينو ساكاتسومي 6-4 و6-2.

ولم تُظهر البيلاروسية أي تأثر بغيابها منذ حلولها وصيفة في بطولة أستراليا المفتوحة وراء الكازاخستانية أمام إيلينا ريباكينا. واحتاجت الأميركية كو كو غوف إلى القتال من أجل بلوغ الدور الثالث.

غوف، المصنفة الرابعة، حوّلت تأخرها بكسرين للإرسال في المجموعة الثانية إلى فوز 6-3 و7-6 (7/5) على المتأهلة من التصفيات الأوزبكستانية كاميلا رخيموفا.

وكانت الأخيرة، المصنفة 88 عالمياً، تقدمت 5-4 في شوط كسر التعادل بعدما ضيّعت نقطة للفوز بالمجموعة، قبل أن تحسم غوف النقاط الثلاث الأخيرة. وفي أول ظهور لها منذ انسحابها من بطولة أستراليا بسبب إصابة في البطن، فازت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة 16، على فيكتوريا خيمينيس كاسينتسيفا من أندورا 7-5 و6-2.