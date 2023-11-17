بعد تأجيله بسب الطقس.. اليوم حفل ليلة الدموع ضمن فعاليات موسم الرياض

يستعد مساء اليوم كل من تامر عاشور ورامي جمال ورامي صبري وآدم لإحياء حفلهم المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض والذي يحمل عنوان ليلة الدموع.



الحفل يقام مساء اليوم على مسرح أبو بكر سالم، وذلك بعد تأجيله لمدة 24 ساعة بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

تأجيل حفل ليلة الدموع

وكانت الشركة المنظمة قد أجلت حفل ليلة الدموع لمدة 24 ساعة بسبب الطقس السيء وأعلنت عن إلغاء الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وكتبت: جمهورنا الغالي نأسف لإبلاغكم بأنه نظرا للأحوال الجوية الممطرة وحرصا على سلامتكم تقرر تأجيل حفل ليلة الدموع إلى يوم غد الجمعة.

بروفات حفل ليلة الدموع

وحرص المطربين المشاركين في الحفل على عمل بروفات مكثفة فور وصولهم إلى السعودية، لوضع قائمة الأغاني الدرامية التي يقدموها على المسرح، ومن أبرز هذه الأغاني عشت معاك حكايات وأيام لتامر عاشور وغمضت عيني لرامي صبري ولحظة بعادك مليش دعوة بحد لرامي جمال.

. أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة وطرحت أسعار التذاكر بأكثر من فئة الأولى وهي الفئة الفاخرة وتصل سعرها 1850 ريالا والفئة الثانية فئة الغرفة الفاخرة ل10 أفراد وتصل سعرها 1800 ريالا اما الفئة الثالثة فئة كبار الشخصيات تصل سعرها إلى 1450 ريالا سعودي والفئة الرابعة فئة تصل سعرها إلى 650 ريالا والفئة الخامسة بـ390 ريالا والفئة السادسة والأخيرة تصل سعرها إلى 250 ريالا.