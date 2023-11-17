عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأجيله بسب الطقس.. اليوم حفل ليلة الدموع ضمن فعاليات موسم الرياض

ليلة الدموع
ليلة الدموع

يستعد مساء اليوم كل من تامر عاشور ورامي جمال ورامي صبري وآدم لإحياء حفلهم المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض والذي يحمل عنوان ليلة الدموع.

الحفل يقام مساء اليوم على مسرح أبو بكر سالم، وذلك بعد تأجيله لمدة 24 ساعة بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

 

تأجيل حفل ليلة الدموع

وكانت الشركة المنظمة قد أجلت حفل ليلة الدموع لمدة 24 ساعة بسبب الطقس السيء وأعلنت عن إلغاء الحفل عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وكتبت: جمهورنا الغالي نأسف لإبلاغكم بأنه نظرا للأحوال الجوية الممطرة وحرصا على سلامتكم تقرر تأجيل حفل ليلة الدموع إلى يوم غد الجمعة.

 

بروفات حفل ليلة الدموع 

وحرص المطربين المشاركين في الحفل على عمل بروفات مكثفة فور وصولهم إلى السعودية، لوضع قائمة الأغاني الدرامية التي يقدموها على المسرح، ومن أبرز هذه الأغاني عشت معاك حكايات وأيام لتامر عاشور وغمضت عيني لرامي صبري ولحظة بعادك مليش دعوة بحد لرامي جمال.

 

. أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة وطرحت أسعار التذاكر بأكثر من فئة الأولى وهي الفئة الفاخرة وتصل سعرها 1850 ريالا والفئة الثانية فئة الغرفة الفاخرة ل10 أفراد وتصل سعرها 1800 ريالا اما الفئة الثالثة فئة كبار الشخصيات تصل سعرها إلى 1450 ريالا سعودي والفئة  الرابعة فئة تصل سعرها إلى 650 ريالا والفئة الخامسة بـ390 ريالا والفئة السادسة والأخيرة تصل سعرها إلى 250 ريالا.

تامر عاشور رامي جمال رامي صبري آدم ليلة الدموع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

موضوعات متعلقة

نشرة الفن.. موعد عرض الجزء الثاني من وبينا ميعاد وحجم ثروة ماثيو بيري بالملايين

بعد نجاحه في صوت وصورة.. صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه

ذكرى رحيله .. الوجه الحزين في حياة الكوميديا الشهير عبد المنعم إبراهيم

أخبار الفن.. تأجيل حفل ليلة الدموع وحوجن يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

صوت وصورة الحلقة 25: محامية نجلاء بدر تتسبب في القبض على حنان مطاوع

أحمد حلمي يهرب أسئلة محمود سعد في سولد أوت.. والإعلامي: عارف إنه هيعذبني

دعما للقضية الفلسطينية.. طارق فؤاد ينتهى من تسجيل أغنية جديدة

ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد عبدالله وكنزي بفيديو نادر

ترشيحاتنا

ذوبان الجليد.. الرئيس الصيني وكيشيدا يناقشان الخلافات بين بلديهما

الداخلية تحذر.. إيقاف تراخيص سيارات المتلاعبين في اللوحات المعدنية 6 أشهر

هشام آمنة يتابع التدابير اللازمة لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار بدمياط

يتخطى الـ 3000 جنيه.. موجة ارتفاعات تضرب أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

الأرصاد تعلن موعد وصول العواصف الرملية والترابية للقاهرة.. فيديو

بايدن يوقع مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم من إغلاق محتمل للحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ