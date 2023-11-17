أخبار الفن.. تأجيل حفل ليلة الدموع وحوجن يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تأجيل حفل ليلة الدموع لغد الجمعة بسبب الطقس

قررت إدارة موسم الرياض تأجيل حفل ليلة الدموع والذى كان من المقرر أن يقام مساء اليوم على مسرح أبو بكر سالم إلى غد الجمعة وذلك نظرا لسوء الحواء الجوية هناك.

لن تصدق كيف أصبح شكلها.. أحدث ظهور لابنة حسن الأسمر

خضعت المطربة آية حسن الأسمر، لجلسة تصوير استعدادا لتسجيل أغنية جديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعمه فى محنته في مقاومة العدوان الإسرائلي في قطاع غزة.

حوجن يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حوجن‬ هو فيلم إفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي وهذه المرة الأولى التي يفتتح فيها المهرجان فيلم سعودي.

أعلنت طلاقها.. هنا الزاهد: شهر العسل أوحش حاجة في حياتي

اعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان احمد فهمي.



هل انفصل أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز؟ الفنان يرد في حبر سري

تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم الفنان أحمد العوضي في حلقة اليوم الخميس وغدا الجمعة في برنامج حبر سري الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس