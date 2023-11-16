لن تصدق كيف أصبح شكلها.. أحدث ظهور لابنة حسن الأسمر

خضعت المطربة آية حسن الأسمر، لجلسة تصوير استعدادا لتسجيل أغنية جديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعمه فى محنته في مقاومة العدوان الإسرائلي في قطاع غزة.

واعتمدت آية حسن الأسمر، تسريحة شعر مميزة، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الجذاب لتبرز جمال ملامحها.

وارتدت آية حسن الأسمر فستان أسود مطرز بالحلى والإكسسوارات الفضية، الذي أظهر أناقتها.





يذكر أن آية حسن الأسمر تعاقدت على غناء تتر مسلسل وتستعد حاليا لتسجيل الأغنية الجديدة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال آية حسن الأسمر، أغنية أخويا الكبير التى حققت نجاح على منصات التواصل الاجتماعي.

أغنية أخويا الكبير من كلمات أحمد زيدان، ألحان محمود هلال.

ابنة حسن الأسمر

ابنة حسن الأسمر

ابنة حسن الأسمر

ابنة حسن الأسمر