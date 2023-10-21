فى ذكري ميلاد حسن الأسمر .. فارق الحياة بعد عودته من الصلاة.. وسر غيابه عن الساحة 3 سنوات

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب الشعبي حسن الأسمر ،والذى يعد واحد من أهم المطربين الشعبين فى تاريخ الطرب المصري ، حيث قدم عدد من الاغاني التى تظل عالقة فى الاذهان .

ولد حسن الأسمر، بحي العباسية بالقاهرة يوم 21 أكتوبر عام 1959، بينما تنتمي أصوله إلى محافظة قنا.

حسن الأسمر

قدم حسن الأسمر أول ألبوماتها عام 1984، واكتسب شعبية كبيرة، ولقب بفارس الأغنية الشعبية

أهم أغاني واعمال حسن الاسمر :

من أبرز أغاني حسن الأسمر : متشكرين على الآلام وعالجراح، وادلع يا حلو، والواد ده ايه، سامحتهم، أنا الواد الجن ، كتاب حياتي ، بحلم وانا صاحي .

ثم قدم مطرب المواويل أشهر الأغاني الشعبية التي مازالت حاضرة في وجداننا، مثل "الواد الجن" و"كتاب حياتي" "أنا أهوه وأنت أهوه" "توبة".

دخل حسن الاسمر مجال التمثيل أيضًا؛ فشارك في تقديم حوالي 59 عملًا ما بين السينمائي والتليفزيوني والمسرحي، ومن أشهرها مسرحية "بالو بالو"، ومسرحية "حمري جمري"، ومسرحية "جحا المصري"، وأفلام "ليلة ساخنة"، و"زيارة السيد الرئيس"، و"بوابة إبليس"، و"امرأة وخمسة رجال"، وحصل على البطولة في فيلم وحيد هو "أنغام الغريب" شارك الأسمر في المسلسلات ايضًا فقدم مع فيفي عبدة مسلسل"القمر" وقدم مسلسل"أرابيسك" مع الفنان القدير صلاح السعدني.

وفاة حسن الأسمر

اختفى حسن الأسمر عن الساحة الفنية في عز مجده لمدة 3 سنوات؛ ليظهر في تسجيل آخر أغنية له تحت عنوان "بحب الحياة" ليفارقنا مطرب المواويل بعد 10 أيام في السابع من رمضان تاركا لنا إرث ضخم من أغانيه.

كشفت زوجة حسن الأسمر سر عن يوم وفاته ، وقالت خلال لقائها مع برنامج "الوسط الفني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العزيز على قناة "الحدث اليوم “ في يوم وفاته كان نازل يصلي ويقابل واحد صاحبه وابنه حاول يروح معاه لكن رفض واتأخر واتصلت عليه قالي أنا بجيب زبادي وجاي”.

وتابعت "وبعد كدا اتأخر واتصلت عليه لقيت التليفون مقفول وكلمني حد قالي إنه في العباسية واتصلت عليه قالي أنا جاي ورجع البيت شغل التليفزيون ولقيت عنيه حمرا وهو كان مهمل في دوا الضغط".

حسن الأسمر

وأضافت السيدة لبنى “الساعة 6 الصبح لقيته ماسك قلبه وبيجري في الشقة وطلعت بيه على أقرب مستشفى وكلمت مدير أعماله وروحنا مستشفى تانية وكلمت أخواته ”.