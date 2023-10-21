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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكراه .. سر رفض حسن الأسمر دخول ابنه عالم الفن

حسن الأسمر
حسن الأسمر

تحل اليوم ذكرى ميلاد مطرب المواويل حسن الأسمر الذى قدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الغناء المصرى. 

الفنان حسن الأسمر، هو أحد أهم مطربي الغناء الشعبي في مصر، ووصل بصوته الحزين وشكله البسيط إلى كل طبقات الشعب المصري ليصبح واحدًا منهم حتى أُطلق عليه مطرب العمال، فقد انصهروا في معاني أغانيه التي تغازل واقعهم المليء بالإصرار والمعاناة.

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حسن الأسمر 

وشارك حسن الأسمر، في 57 عملا فنيا ما بين مسرحية ومسلسل وفيلم، ومن أشهرها مسرحية "بالو بالو" و"حمري جمري" و"جحا المصري"، ومسلسلات "أرابيسك" و"معاش مبكر" و"الزنكلوني"، وأفلام مثل "ليلة ساخنة" و"زيارة السيد الرئيس" و"بوابة إبليس" و"امرأة وخمسة ورجال".

اختفى «الأسمر» عن الأنظار 3 أعوام حتى عاد في إعلان تليفزيوني لإحدى شركات المحمول، حيث استعانت الشركة بصوته على لحن أغنيته الأشهر "كتاب حياتي يا عين"، وبعد الإعلان بأيام قليلة توفى حسن الأسمر إثر أزمة قلبية مفاجئة في يوم 7 أغسطس عام 2011.

وقال هاني الأسمر، ابن الفنان الراحل حسن الأسمر، في لقاء تلفزيوني له: "إن والده رفض تمامًا أن يدخله مجال الفن ولكنه أصر علي ذلك وكان يحفظ أغاني أبيه سرًا حتي فاجأ أبيه يوم عيد ميلاده وغنى أمام أبيه وأصدقائه اغنية "كتاب حياتي" وأعجب به الجميع".

يُذكر أن حسن الأسمر توفي في عام 2011 في مستشفى "كليوباترا" بمصر الجديدة. 

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