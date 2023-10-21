بعد الهجوم عليها.. لحظة سقوط أصالة على المسرح فى حفلها بالسعودية

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة أصالة خلال حفلها الأخير الذى أقيم فى السعودية ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى، حيث تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب إحياء حفل فى ظل الهجوم الغاشم والمسلح من الاحتلال الإسرائيلى على فلسطين.

ولم ينته موقف أصالة عند هذا الحد، حيث خرج فيديو محرج لها من الحفل نفسه يوضح لحظة سقوطها على المسرح.

وجاء سقوط أصالة على المسرح جراء محاولتها الوصول إلى معجب يهديها باقة من الزهور، إلا أن فستانها الطويل عرقلها.

أصالة

وقد وجه الجمهور عددا من الانتقادات إلى الفنانة أصالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإصرارها على إحياء عدد من الحفلات المتتالية منها أمس الأول، الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن مهرجان الغناء بالفصحى.

رغم ارتداء أصالة ملابس الحداد السوداء أثناء غنائها على المسرح، إلا أن الانتقادات طالتها بعدما آثرت إحياء الحفل وعدم إلغائه مثل زميليها أنغام وعمرو دياب وغيرهما.

وتداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنانة أصالة، وهي ترتدي زيا خلال إحدى حفلاتها مستوحى من الزي والعلم الفلسطيني منذ أيام.

وظهرت الفنانة اصالة فى الفيديو وهي ترتدي فستانا من اللون الأسود ، وبه ألوان من الأخضر والأحمر، مستوحى من الزي الفلسطيني، وهو ما جعل الجمهور يعلق على الفيديو بكلمة “أصيلة”.

وتستعد كل من أحلام وأصالة لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 ديسمبر القادم على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.

ومن المفترض أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا نظرا لشعبية الثنائى أصالة وأحلام هناك، وهو ما جعل الشركة المنظمة تطرح تذاكر الحفل مبكرا.