حوجن يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حوجن‬ هو فيلم إفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي وهذه المرة الأولى التي يفتتح فيها المهرجان فيلم سعودي.

ويصنف الفيلم من أفلام الفانتازيا الرومانسية وهو مقتبس من رواية " حوجن " للروائي إبراهيم عباس والتي تروي قصة جني طيب يعيش بين البشر في مدينة جدة و يقع في حب إنسية.

الفيلم من بطولة براء عالِم ونايف الظفيري ونور الخضراء والعنود سعود ومن إخراج ياسر الياسري.

والفيلم إنتاج شراكة عبر اتفاقية بين شركة إيمج نيشن أبوظبي وفوكس سينما واستوديوهات "MBC".

يُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.