أخبار الفن.. انفصال النجوم في 2023 عرض مستمر.. عرض فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت" على نتفليكس فى هذا الموعد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

أحدث خبر انفصال الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بعدما أعنلت الأخيرة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وكتبت هنا الزاهد عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

قررت منصة نتفلكيس عرض فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت" اعتبارًا من 15 ديسمبر ، وهو من إخراج: سام فيل ، و سيناريو: كاري كركباتريك وجون أوفاريل وراشيل تونارد ، إما القصة من تأليف كاري كركباتريك وجون أوفاريل



العمل من بطولة ثانديوي نيوتن بدور جينجر، زاكاري ليفي بدور روكي، بيلا رمزي بدور مولي، إميلدا ستونتون بدور بونتي، لين فيرجسون بدور ماك، ديفيد برادلي بدور فاولر، جين هوروكس بدور بابس، روميش رانجاناثان بدور نك، دانييل ميس بدور فيتشر، جوزي سيدجويك ديفيز بدور فريزل، بيتر سرافينوفيتش بدور ريجينالد سميث، نك محمد بدور دكتور فراي، ميراندا ريتشاردسون بدور السيدة تويدي.

يعرض الفيلم الأردني "فرحة" للمخرجة دارين سلاّم ، يوم السبت المقبل 18 نوفمبر فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، كانت تعيش طفولة هادئة لتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد أحداث النكبة عام 1948 وتتجرد من كل حقوقها كطفلة، وتضطر كباقى أفراد جيلها إلى أن تتذوق مرارة الرعب والخوف المتكرر، فضلا عن الحرمان من التعليم، لكنها تشبثت بالأمل لتجاوز مآسيها.

فيلم فرحة هو العمل الروائي الأول لمخرجته، واختارته الأردن للمنافسة على جوائز الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2023.