آخرهم أحمد فهمي وهنا الزاهد .. انفصال النجوم في 2023 عرض مستمر

أحدث خبر انفصال الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بعدما أعنلت الأخيرة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وكتبت هنا الزاهد عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

أحمد فهمى وهنا الزاهد

وشهد عام 2023 انفصال عدد كبير من نجوم الفن بشكل مفاجئ أبرزهم أحمد سعد , وشريف منير , بشرى ونستعرض فى السطور التالية أبرز انفصالات الوسط الفني ..



انفصال بوسى وهشام ربيع

أعلن رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله عن زوجته المطربة بوسي منذ أيام قليلة بعد عام من زواجهما، وقال إن زوجته بوسي لم تقف بجانبه في محنته على عكس زوجته الأولى وأم أولاده، ما جعله يمر بحالة نفسية سيئة.

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ووقع عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حول انفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني.

بوسى وهشام ربيع

ياسر فرج وزوجته

وفى بداية الشهر الجاري انفصل الفنان ياسر فرج، عن مذيعة الراديو هبة الهوارى، بعد زواج استمر ما يقرب من عام و8 أشهر فقط، وانفصل الثنائي في هدوء تام دون وقوع أية خلافات بينهما.

وكان الفنان ياسر فرج احتفل بزواجه من مذيعة الراديو هبة الهوارى، وسط أجواء عائلية بأحد الأماكن المخصصة لذلك، وبحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

ياسر فرج وزجته

انفصال شريف منير وزوجته



أعلن الفنان شريف منير فى سبتمبر الماضي انفصاله عن زوجته عبر حسابه الشخصي إنستجرام .

وكتب شريف قائلا :"تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شيء قسمة ونصيب واتمني لها كل خير".

شريف منير وزوجته

انفصال أحمد سعد وعلياء بسيونى

وفى أغسطس الماضى أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما منذ قليل بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر انستجرام.

وكتبت علياء بسيوني عبر انستجرام:" الحمد لله على كل شيء .. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء .. وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا".

أحمد سعد وعليا بسيونى

انفصال تامر حسنى وبسمة بوسيل

أعلنت بسمة بوسيل فى إبريل الماضى انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني مشيرة إلى أنها تتمنى له الخير وأن المودة والاحترام بينهما سيستمران.

وكتبت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، عبر خاصية "ستوري" على صفحتها على إنستغرام: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق".

وتابعت بوسيل: "لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب".

تامر حسنى وبسمة بوسيل

انفصال بشرى وزوجها

كشفت الفنانة بشرى في تصريح خاص لصدى البلد انفصالها عن زوجها سالم هيكل بعد زواج دام لحوالي ٣ سنوات.

وقالت بشرى :" ان الانفصال تم في هدوء تام ؛ وانها تكن كل الاحترام لطليقها ".

