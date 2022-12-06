أغضب الإسرائيليين.. قصة فيلم أردني أثار الجدل بعد عرضه على نتفليكس

تسبب عرض فيلم "فرحة" للمخرجة الأردنية نادين سلام في حالة من الجدل خلال الأيام الماضية عقب عرضه على منصة نتفليكس وتحقيقه أرقام مشاهدات عالية.

مشاهدات فيلم فرحة عبر نتفليكس أثارت حالة من الغضب في إسرائيل وتعالت المطالبات بإلغاء الاشتراكات في المنصة العالمية بحسب موقع بي بي سي اعتراضا على دعمها للقضية.

فيلم فرحة هو العمل الروائي الأول لمخرجته، واختارته الأردن للمنافسة على جوائز الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2023، وتدور أحداثهفي عام 1948 حين تتعرض قرية فلسطينية للاجتياح فيلجأ الأب إلى إخفاء ابنته البالغة من العمر 14 عاما.

سبب غضب الإسرائيليين من العمل أنه يفضح قصة مقتل أسرة بأكملها من قبل جنود إسرائيليين، وهو ما تراه الفتاة من مخبأها السري ما يقلب حياتها رأسا على عقب ويغير قراراتها المستقبلية.

عرض الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2021، وبدأ عرضه عبر نتفليكس الخميس الماضي، واعتبرت سلطات الاحتلال عرضه على المنصة بمثابة التشجيع على ترويج قصة الجانب الفلسطيني في القضية، وهو غير مقبول بالنسبة لسياساتهم.