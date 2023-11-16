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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السبت.. عرض الفيلم الأردني "فرحة" بدار الأوبرا المصرية

صدى البلد

يعرض الفيلم الأردني "فرحة" للمخرجة دارين سلاّم ، يوم السبت المقبل 18 نوفمبر فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، كانت تعيش طفولة هادئة لتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد أحداث النكبة عام 1948 وتتجرد من كل حقوقها كطفلة، وتضطر كباقى أفراد جيلها إلى أن تتذوق مرارة الرعب والخوف المتكرر، فضلا عن الحرمان من التعليم، لكنها تشبثت بالأمل لتجاوز مآسيها.

فيلم فرحة هو العمل الروائي الأول لمخرجته، واختارته الأردن للمنافسة على جوائز الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2023.

وسبب غضب الإسرائيليين من العمل أنه يفضح قصة مقتل أسرة بأكملها من قبل جنود إسرائيليين، وهو ما تراه الفتاة من مخبأها السري ما يقلب حياتها رأسا على عقب ويغير قراراتها المستقبلية.

دار الأوبرا المصرية 

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى وذلك فى الثامنة مساء الخميس 16 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها "بيتنا الأخضرانى لـ بليغ حمدى، الأرض بتتكلم عربى لـ سيد مكاوى ، أشواق - أروح لمين لـ رياض السنباطى ، والله ما انا سالى - مرسال الهوى  لـ محمد عبدالوهاب ، سمرة يا سمرة لـ كارم محمود ، سألونى الناس لـ زياد الرحبانى وغيرها .. أداء عاطف عبدالحميد ، محمد شوقى ، أحمد محسن ، ياسر سليمان ، أنغام مصطفى ، رضوى سعيد ، نهى حافظ ، أسماء كمال".

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