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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل حفل ليلة الدموع لغد الجمعة بسبب الطقس

بوستر حفل ليلة الدموع
بوستر حفل ليلة الدموع

قررت إدارة موسم الرياض تأجيل حفل ليلة الدموع والذى كان من المقرر أن يقام مساء اليوم على مسرح أبو بكر سالم إلى غد الجمعة وذلك نظرا لسوء الحواء الجوية هناك.

 

  ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنظمة بنش مارك على صفحتها اعتذارا لجمهور الحفل قائلة: جمهورنا الغالى نأسف لإبلاغكم بأنه نظرا للأحوال الجوية الممطرة وحرصا على سلامتكم تقرر تأجيل حفل ليلة الدموع إلى يوم غد الجمعة.

 

ووصل كل من تامر عاشور ورامي جمال ورامي صبري إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لإحياء حفل ليلة الدموع والذي يقام مساء اليوم.

الحفل يقام على مسرح أبو بكر سالم وقام نجوم الحفل بعمل بروفات مكثفة مساء أمس الأربعاء على عدد كبير من أغانيهم لتقديمها على المسرح الليلة.

وقام كل مطرب بوضع قائمة من الأغاني الحزينة لتقديمها أمام الجمهور ومن أبرز هذه الأغاني عشت معاك حكايات وأيام لتامر عاشور وغمضت عيني لرامي صبري ولحظة بعادك مليش دعوة بحد لرامي جمال.

. أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل باكثر من فئة وطرحت أسعار التذاكر بأكثر من فئة الأولى وهي الفئة الفاخرة وتصل سعرها 1850 ريالا والفئة الثانية فئة الغرفة الفاخرة ل10 أفراد وتصل سعرها 1800 ريالا اما الفئة الثالثة فئة كبار الشخصيات تصل سعرها إلى 1450 ريالا سعودي والفئة  الرابعة فئة تصل سعرها إلى 650 ريالا والفئة الخامسة بـ390 ريالا والفئة السادسة والأخيرة تصل سعرها إلى 250 ريالا.

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