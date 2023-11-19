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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

إليسا - رامي جمال
إليسا - رامي جمال

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك مع الفنان وائل كفوري، الذي اختتم السهرة. 

وقدمت إليسا خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (بتمايل على الـ beat، اسعد واحدة، سهرنا يا ليل) وغيرها من الأغاني. 

وشارك الفنان رامي جمال، إليسا غناء دويتو من أول دقيقة، على المسرح، ليكون مفاجأة الحفل، بعدما أحيا ليلة الدموع أول أمس. 

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إليسا.. بتمايل على البيت 

وحققت الفنانة إليسا، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ  Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

كليب بتمايل على الـ Beat لـ إليسا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال. 

 

أحدث أعمال إليسا 

كانت المطربة إليسا، فوجئت بحذف أغنيتها الجديدة “العقد”، التي قامت مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. السلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها.

إليسا الرياض موسم الرياض السعودية المطربة إليسا رامي جمال

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