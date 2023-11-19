زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

احتفلت منة ابنة الفنان محمد أبو داوود، بحفل زفافها ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

ونشر عبر تطبيق انستجرام، فيديوهات من حفل زفاف ابنة محمد أبو داوود، ظهر فيها الأب يرقص مع ابنته وسط تصفيق حار من الحضور.

محمد أبو داوود

من جهة أخرى، كشف المؤتمر الصحفي الذى عقد، اليوم للدورة السادسة لمهرجان القاهرة للمونودراما عن تفاصيل الدورة الجديدة وأعضاء لجنة التحكيم.



وأعلن الفنان محمد أبو داوود رئيس لجنة التحكيم أن اللجنة هذه الدورة تضم كل من الفنان العراقي باسم قهار والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.



تفاصيل الدورة السادس لمهرجان القاهرة للمونودراما



الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها: ايطاليا ، والأرجنتين ، وألمانيا ، وسلطنة عمان ، وتونس ، والجزائر ، والعراق ، والسودان ، چورچيا ، وفرنسا ، والمكسيك ، وأوكرانيا ، والمغرب .

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع و الاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب و العرب و المصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتي 5 أكتوبر القادم ، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف ، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.