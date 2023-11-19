حزب الله اللبناني يستهدف موقع الضهيرة ونقطة الجرادح الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد، في نبأ عاجل، باستهداف موقع الضهيرة ونقطة الجرادح الإسرائيلية.

كان قد نشر "حزب الله" اللبناني، امس السبت، مقطع فيديو يوثق إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية، فجر اليوم السبت.

وأظهرت اللقطات المصورة من قبل "حزب الله" عمليات استهداف المسيرة "هيرميز 450" المتعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو.

وفي وقت سابق، جاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة ‌‏الإسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450، وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام، بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت، ‏الواقع في 18-11-2023".