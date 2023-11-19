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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس مياه البحيرة يتابع تمركزات سيارات ومعدات الشركة استعدادا لنوة المكنسة برشيد

صدى البلد


شدد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، على جميع رؤساء القطاعات بالشركة ورؤساء الأفرع والشبكات، بإستمرار رفع حالة الإستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة، واتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار.

،وشدد على ربط غرفة العمليات بالشركة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهيئة الأرصاد الجوية ؛ لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأفرع والشبكات على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأفرع بغرفة العمليات المركزية بالمركز الرئيسي  للتعامل الفورى مع أى طارئ .
جاء ذلك خلال قيامه بتفقد محطات وروافع الصرف الصحي وتمركزات سيارات ومعدات الشركة بمدينة رشيد لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة التى وضعتها الشركه لمواجهة الأمطار والسيول .


وأكد، على ضرورة التنسيق بين الشركة ورؤساء المدن والمجالس التنفيذية للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار، وضرورة وضع خطة محكمة للإنتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع مدينة رشيد لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وفروع الشركة.
 

ونبه، على مديري محطات المعالجة وروافع الصرف الصحي برفع كفاءة محطات الرفع لزيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة لاستقبال أكبر كمية من مياه الامطار.


وأشار، إلى قيام الشركة بنشر سيارات الشفط  والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاورالرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع ، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة  للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه .

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