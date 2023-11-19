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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من إسماعيل هنية إلى قادة الدول العربية والإسلامية

اسماعيل هنية، زعيم
اسماعيل هنية، زعيم حماس

دعا زعيم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، الدول العربية والإسلامية إلى عقد اجتماع جديد، بعد قمة تم عقدها، في وقت سابق من هذا الشهر في الرياض.

ووفقا لبيان صادر عن حماس، أجرى هنية عدة مكالمات هاتفية مع القادة الإقليميين والدوليين بعد إخلاء مستشفى الشفاء في غزة، حيث تدعي إسرائيل أنه تم العثور على مركز قيادة حماس وأنه تم تخزين المعدات العسكرية هناك.

وبعد سلسلة من المكالمات، شدد هنية على أهمية الحاجة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة التي أقرتها القمة العربية والإسلامية لتنفيذ قراراتها لوقف العدوان المستمر وكسر الحصار على قطاع غزة.

وشهدت القمة التي عقدت في العاصمة السعودية في 11 نوفمبر مشاركة منظمة التعاون الإسلامي، وهي رابطة أوسع تضم 57 دولة ذات أغلبية مسلمة تنتمي إليها دول الجامعة العربية.

وطالب الإعلان النهائي للقمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتماد "قرار حاسم وملزم" لوقف "العدوان" الإسرائيلي، ورفض الادعاءات الإسرائيلية بأنها تتصرف دفاعا عن النفس.

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